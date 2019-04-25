ЕЭК изучает интерес внешних партнеров к евразийской сети промкооперации

25 апреля, Конаково /Корр. БЕЛТА/. ЕЭК изучает возможность подключения внешних партнеров к евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации, вывода системы на международный уровень. Об этом сегодня на II Конгрессе евразийских СМИ сообщил заместитель директора департамента торговой политики ЕЭК Станислав Георгиевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас благодаря сети промкооперации предприниматели стран ЕАЭС могут найти на одном ресурсе деловых партнеров. Это позволяет экономить время на поиск контрагентов, снижает издержки на ведение бизнеса в целом. Уже сейчас ЕЭК начинает изучать интерес внешних партнеров к тому, чтобы подключиться к данной системе. Для начала как заказчиков, а потом и в качестве участников производственной цепочки, нацеленной на внешние рынки, уточнил замдиректора департамента ЕЭК. Эти идеи обсуждаются сейчас в Китае на форуме Шелкового пути. ЕЭК видит в этом большой потенциал, добавил он.

Станислав Георгиевский рассказал, что ЕЭК активно работает в сфере прослеживаемости товаров. Он напомнил об успешном проекте по маркировке меховых изделий. Планируется распространить этот опыт на табачную продукцию, шины. Эти инструменты можно использовать и на внешнем контуре, отметил представитель ЕЭК. "Мы можем по сути обеспечивать прослеживаемость нашей пищевой продукции от момента появления сырья, сельхозтовара до превращения его в переработанную продукцию и поставки на рынки третьих стран", - пояснил представитель ЕЭК. Ожидается, что это повысит доверие в системе санитарного, ветеринарного регулирования, позволит минимизировать проверки, упростить получение сертификатов для поставок на внешние рынки.

Конгресс евразийских СМИ проходит 24-26 апреля в городе Конаково Тверской области.

В форуме принимают участие около 70 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАЭС, а также руководство банка, представители ЕЭК, эксперты. На пленарном заседании обсуждаются вызовы и возможности для ЕАЭС в условиях геоэкономической неопределенности. В частности, речь идет о прогрессивных инструментах внешнеторговой политики ЕАЭС, эффектах и потенциале заключенных торгово-экономических соглашений ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, КНР, развитии промышленной кооперации и создании евразийских брендов. На панельных дискуссиях участники обсуждают, как можно использовать инвестиционный потенциал ЕАБР для развития экономики стран-участниц и "евразийского бизнеса", анализируют реализацию Договора о ЕАЭС, с момента подписания которого в нынешнем году исполняется пять лет. В центре внимания также информационная повестка ЕАЭС. Кроме того, на полях форума состоится конференция глав союзов журналистов Евразии.-0-