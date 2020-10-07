ЕЭК изучает возможность создания зон свободной торговли ЕАЭС с Монголией и Индонезией

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия изучает возможность создания зон свободной торговли Евразийского экономического союза с Монголией и Индонезией. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ии Малкиной, решение о начале переговоров по созданию зон свободной торговли с этими двумя государствами пока не принято. "Вопрос целесообразности соглашений о свободной торговле с Монголией и Индонезией будет тщательно изучаться в рамках совместных исследовательских групп, которые уже созданы и приступили к работе", - отметила она.-0-