ЕЭК изучит целесообразность создания зон свободной торговли ЕАЭС с Монголией и Индонезией

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о формировании совместных исследовательских групп (СИГ) по изучению вопроса целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с Монголией и Индонезией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В сентябре 2019 года Совет ЕЭК поставил задачу определить новых потенциальных партнеров ЕАЭС по соглашениям о свободной торговле, - напомнил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - В рамках ее реализации эксперты ЕЭК и стран ЕАЭС провели большую предварительную работу с рядом торговых партнеров, чтобы оценить взаимную заинтересованность в продолжении работы по изучению перспективности формирования режима свободной торговли. На сегодняшний день мы с нашими коллегами из Улан-Батора и Джакарты не только определили наличие такой взаимной заинтересованности, но и согласовали круг вопросов, которые должны быть предметно изучены экспертами наших стран уже в формате СИГ".

По мнению экспертов, торгово-экономические отношения с Монголией и Индонезией обладают существенным нереализованным потенциалом. "Несмотря на относительно небольшой размер экономики Монголии, эту страну связывают с ЕАЭС исторически выстроенные связи, - отметили в ЕЭК. - Будучи географическим соседом союза, Монголия реализует с его государствами-членами ряд крупных совместных инвестиционных проектов. Сейчас, в частности, обсуждаются проекты по развитию Улан-Баторской железной дороги, поставкам грузовых вагонов в Монголию, сотрудничеству в сферах гражданского авиастроения, электроэнергетики, недропользования, автоматизации государственного управления, строительства автодорог. Среди других направлений сотрудничества рассматриваются промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в атомной энергетике и поставках нефтепродуктов. В прошлом году было заключено соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества. Казахстан и Монголия также создают фонд прямых инвестиций с суммарной капитализацией $100 млн".

Благоприятный торговый режим, который может быть выстроен в случае заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, поможет устранить барьеры в области технического регулирования, таможенных процедур и других сферах, открывая таким образом дорогу дальнейшему наращиванию сотрудничества, включая региональную составляющую. Согласно оценкам ЕЭК, суммарно взаимная торговля может вырасти на $250 млн. Возможное увеличение поставок промышленной продукции в Монголию из стран ЕАЭС может сопровождаться в том числе ростом закупок экологически чистых сельскохозяйственных товаров из этого государства.

"В свою очередь Индонезия, занимая 4-е место в мире по численности населения, является крупнейшим по объему рынком среди государств АСЕАН, - констатировали в ЕЭК. - Экономика этого государства относится к аграрно-индустриальному типу и является одной из наиболее перспективных среди развивающихся стран. Сегодня Россия и Индонезия обсуждают инвестиционные проекты по поставкам грузовых машин, сотрудничеству в энергетических областях и космической сфере. Беларусь поставляет грузовые автомобили и сельхозтехнику, осуществляет работу в области промышленной кооперации, здравоохранении и инфраструктурных проектах".

В целом взаимный интерес для партнерства ЕАЭС и Индонезии могут представлять поставки как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции. Заключение соглашения о свободной торговле способно обеспечить рост торговли между Индонезией и странами евразийской "пятерки" на $1,4 млрд.

"Помимо потенциала развития торговли между нашими странами в свете возможного устранения и снижения препятствий в сферах тарифной и нетарифной защиты, в части упрощения процедур торговли, эксперты, которые войдут в состав СИГ, детально изучат текущее состояние торгово-экономических отношений между нашими странами в целом и дадут свои рекомендации по широкому кругу вопросов. Как мы ожидаем, будет проведена оценка нынешнего состояния инвестиционного сотрудничества, сформулированы и предложения, как углубить сотрудничество между экономическими операторами наших стран в рамках реализации проектов, представляющих взаимный интерес, а также с учетом роли Индонезии в АСЕАН, - в контексте более широкой задачи формирования инфраструктуры и гармонизации регуляторики в рамках будущего Большого евразийского пространства", - добавил Андрей Слепнев.

В соответствии с правом ЕАЭС после первичного анализа перспективности формирования режима свободной торговли с третьими странами и получения по его итогам положительных выводов проводится всестороннее изучение перспективности заключения соглашения о свободной торговле в рамках СИГ, в состав которой, помимо экспертов стран Евразийского экономического союза и ЕЭК, входят и представители потенциального партнера союза по такому соглашению. Такая работа в обязательном порядке должна предшествовать возможному принятию решения о начале ЕАЭС непосредственных переговоров.-0-