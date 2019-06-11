ЕЭК констатирует недостаток производства в ЕАЭС фруктов и ягод

11 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла сегодня рекомендацию "О развитии сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в сфере плодоводства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По данным комиссии, за последние пять лет валовой сбор плодов семечковых культур (яблок и груш) в странах союза увеличился на 1,7%, до 2,3 млн т в 2018 году. При этом 95% приходится на яблоки. Ягод стали собирать тоже чуть больше - на 0,5%, треть объема из собранных в прошлом году 790,6 тыс. т приходится на землянику. Сбор плодов косточковых культур, наоборот, немного сократился - на 1,7% до 843 тыс. т. Около половины этого объема составляют абрикосы и вишня.

"В целом производство плодов и ягод на душу населения в союзе составляет 22 кг на человека в год, что недостаточно для обеспечения населения союзных стран в соответствии с рациональными нормами потребления фруктов и ягод, отвечающими современным требованиям здорового питания, - констатировали в ЕЭК. - Сохраняется низкая товарность производства - 70% фруктов и ягод выращиваются в хозяйствах населения".

Принятая Коллегий ЕЭК рекомендация направлена на развитие межгосударственного сотрудничества в научной и инновационной сферах, включая обмен генетическими ресурсами, разработку цифровых технологий в питомниководстве, технических систем и технологий для хранения плодов и ягод, а также интеллектуальных машинных технологий и автоматизированных технических систем для производства плодовых и ягодных культур.

"В комиссии убеждены, что реализация документа поможет изменить ситуацию: будут активнее развиваться селекция и питомниководство плодовых и ягодных культур, повысится конкурентоспособность отрасли, расширится взаимная торговля фруктами и ягодами", - добавили в пресс-службе.-0-