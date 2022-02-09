ЕЭК констатирует рост контейнерных перевозок в ЕАЭС, в том числе из Китая в Европу

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия констатирует рост железнодорожных контейнерных перевозок в Евразийском экономическом союзе, в том числе из Китая в Европу. Об этом сказала сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 2021 года рынок железнодорожных контейнерных перевозок ЕАЭС продемонстрировал очередной рекорд: перевезено более 6,5 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (плюс 12,1% к уровню 2020 года), из которых объем перевозок груженых контейнеров составил около 4,6 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (плюс 16,6%). Транзитные контейнерные перевозки по итогам года достигли уровня 1,1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (плюс 34,4%)", - привела данные Ия Малкина.

По ее словам, стоимость товаров, перевезенных этими грузовыми поездами, резко возросла: с $8 млрд в 2016 году до почти $75 млрд в 2021 году.

"Комиссия стремится к обеспечению на рынке контейнерных перевозок в ЕАЭС стимулирующей конкуренции между всеми участниками, - отметила представитель ЕЭК. - Важный интеграционный проект на евразийском транзитном маршруте Западная Европа - Китай осуществляется АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА, совместное предприятие железных дорог Беларуси, Казахстана и России). Объем контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай на транзитных сервисах ОТЛК ЕРА составил 692,5 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что на 27% превышает показатель 2020 года".

Существенное развитие получила отправка грузов на маршруте Китай - Европа - Китай через порты и терминалы Калининградской области - по итогам 2021 года объемы перевозок выросли в 3 раза до более 133 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Всего в 2021 году в сервисах ОТЛК ЕРА проследовало 6770 контейнерных поездов.

"Рост перевозок крайне важен для реализации транзитного и логистического потенциала союза. В стратегию-2025 включены меры по созданию транспортных коридоров, увеличению пассажирских и грузовых перевозок, созданию и развитию транспортной инфраструктуры в ЕАЭС в направлениях Восток - Запад и Север - Юг", - подчеркнула Ия Малкина.-0-