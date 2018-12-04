ЕЭК констатирует рост промпроизводства в ЕАЭС

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) констатирует рост промышленного производства в Евразийском экономическом союзе как в денежном, так и в физическом выражении. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга рынка промышленной продукции в рамках ЕАЭС, одобренном Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Результаты мониторинга рынка промышленной продукции стран Евразийского экономического союза свидетельствуют, что после существенного сокращения в 2015-2016 годах в прошлом году начали расти объемы в стоимостном (на 19,2%) и физическом (на 7,5%) выражении", - отметили в ЕЭК.

Промышленное производство в целом по союзу увеличилось на 2,7%, причем в большинстве стран рост оказался значительно существеннее: в Армении - на 12,6%, Беларуси - на 6,1%, Казахстане - на 7,1%, Кыргызстане - на 11,5%. В России промышленное производство выросло на 2,1%.

Проведен анализ структуры рынка промышленной продукции союза, который позволил выявить товарные позиции с растущим и снижающимся импортом, а также определить товары, имеющие потенциал для развития производственной кооперации между государствами - членами ЕАЭС и организации импортозамещающих производств, подчеркнули в ЕЭК.

Кооперационные поставки занимают практически половину взаимного товарооборота между государствами союза. "Наиболее высокими темпами они развивались преимущественно в тех отраслях, которые определены странами ЕАЭС в качестве приоритетных и по которым при участии комиссии уже начата практическая работа, - сказали в пресс-службе. - Наибольшие темпы прироста взаимных кооперационных поставок зафиксированы в транспортном машиностроении (на 98%), металлургии (на 45%), автомобилестроении (на 44,8%), изготовлении одежды (на 38,2%), производстве металлических изделий (на 36,7%), мебельной промышленности (на 36,5%), производстве машин и оборудования (на 27%)".

Одобренный доклад будет направлен в правительства стран союза для использования при проведении мероприятий по дальнейшему развитию евразийской интеграции, добавили в ЕЭК.-0-