ЕЭК: мировой кризис энергоносителей никак не отразился на странах ЕАЭС

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мировой кризис энергоносителей никак не отразился на странах Евразийского экономического союза. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между всеми государствами ЕАЭС заключены двусторонние межправительственные соглашения, в рамках которых обеспечивается четкая координация как по ценам, так и по объемам энергоресурсов, - констатировала Ия Малкина. - Кроме того, в ЕАЭС уполномоченные органы государств-членов ежегодно согласовывают объемы межгосударственных поставок газа, нефти и нефтепродуктов, необходимых для полного обеспечения потребностей своих государств в энергоресурсах. Соответственно в 2020 году были согласованы объемы поставок газа, нефти и нефтепродуктов на 2021 год".

"В этой связи кризис энергоносителей на странах ЕАЭС никак не отразился, в государствах-членах обеспечивается бесперебойная устойчивая работа всех отраслей экономики", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-