ЕЭК на год обнулила ввозную пошлину на ванадий-алюминиевую лигатуру

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила на год ввозную таможенную пошлину на ванадий-алюминиевую лигатуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК решила внести изменения в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и единый таможенный тариф ЕАЭС на ванадий-алюминиевую лигатуру и обнулить на нее ставку таможенной пошлины с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно. В настоящее время ставка составляет 10%", - отметили в пресс-службе.

Решение принято по итогам рассмотрения инициативы Казахстана. Оно направлено на поддержку производителей титановой продукции в ЕАЭС. "Ванадий-алюминиевая лигатура используется в производстве титановых сплавов для различных отраслей промышленности и изготовления медицинских изделий", - добавили в ЕЭК.-0-