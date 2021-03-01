ЕЭК на три года установила нулевую ввозную пошлину на отходы и лом титана

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины на отходы и лом титана с 5% до 0% сроком на три года, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Предприятия Евразийского экономического союза готовы закупать отходы и лом титана для вовлечения в свое производство. Таким образом, предложенная мера будет способствовать увеличению выпуска готовой продукции и повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке", - прокомментировал принятое решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Титановый лом применяется при производстве слитков и слябов в качестве вторсырья. Его использование удешевляет и ускоряет процесс, а также позволяет нарастить выпуск продукции.

Документ вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Коллегии ЕЭК уже вводила нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома титана с 19 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года.-0-