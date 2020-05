ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование в отношении китайских труб

13 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принял решение о повторном антидемпинговом расследовании в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении стальных бесшовных труб из КНР, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Представленная информация свидетельствует о возможности продолжения демпингового импорта нефтегазопромысловых труб из КНР и о возможности возобновления ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия антидемпинговой меры", - пояснили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая мера в отношении стальных бесшовных труб из Китая, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, введена решением Коллегии ЕЭК от 18 августа 2015 года в размере от 12,23% до 31% от таможенной стоимости (в зависимости от производителя). При этом антидемпинговая пошлина не взимается при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС труб, изготавливаемых компаниями из перечня производителей, чьи ценовые обязательства одобрены (при условии представления соответствующего сертификата). Ценовые обязательства были одобрены для таких компаний, как Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.; Hengyang Valin SteelTube Co., Ltd.; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; HuntingEnergy Services (Wuxi) Co. Ltd.; Shanghai Hilong Drill PipeCo., Ltd. В 2017 году последний производитель из списка был исключен.-0-