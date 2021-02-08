ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование в отношении стальных труб из Украины

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принял решение о начале повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия меры в отношении некоторых видов стальных труб из Украины, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

В расследование включены обсадные, насосно-компрессорные трубы, а также нефтепроводные, газопроводные трубы и трубы общего назначения диаметром до 820 мм включительно. Основанием послужили результаты рассмотрения заявления, поданного от имени основных трубных предприятий Евразийского экономического союза. Представленная в ЕЭК со стороны производителей информация свидетельствовала о возможности продолжения демпингового импорта стальных труб из Украины и о возможности возобновления ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия меры. Наличие в заявлении таких сведений является основанием для проведения повторного расследования.

"В целом антидемпинговая мера направлена на устранение недобросовестной конкуренции, сбалансированно учитывает интересы производителей и потребителей союза и, как следствие, способствует стабильному функционированию трубного рынка ЕАЭС. Учитывая сохраняющуюся угрозу демпинга в рамках проводимого расследования, будет оцениваться угроза возобновления причинения ущерба производителям. В случае подтверждения этой ситуации решение по итогам нашей работы позволит сохранить стабильность на рынке трубной продукции", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В рамках повторного расследования ЕЭК произведет сбор и анализ информации на предмет возможности возобновления демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия меры.

На основании проведенной работы в течение 12 месяцев будет подготовлено заключение, которое рассмотрит Коллегия ЕЭК.

Антидемпинговая мера в отношении некоторых видов стальных труб из Украины действует в ЕАЭС в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 года №702, и срок ее действия уже продлевался решением Коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года №48.-0-