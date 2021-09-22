ЕЭК: наибольший приток взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС наблюдается в Беларуси

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наибольший приток взаимных прямых инвестиций в Евразийском экономическом союзе наблюдается в Беларуси. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
По данным департамента статистики ЕЭК, в первом квартале текущего года чистый приток взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС составил $663,2 млн, или 93% к уровню соответствующего квартала прошлого года.
"Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний, в том числе реинвестирование доходов, инвестиции в паи и акции инвестиционных фондов, - сказала Ия Малкина. - В структуре взаимных прямых инвестиций наибольший приток наблюдался в Беларуси ($501 млн) и Казахстане ($137 млн). Основным инвестором по-прежнему остается Россия".
Общий объем инвестиций в ЕАЭС из всех стран мира в I квартале текущего года составил $7,1 млрд. В их составе доля взаимных инвестиций повысилась до 9%. "Такие показатели на фоне значительного снижения объемов взаимных прямых инвестиций в 2020 году можно рассматривать как быстрое восстановление деловой активности в ЕАЭС", - подчеркнула представитель ЕЭК.-0-