ЕЭК намерена использовать мировой опыт в устранении барьеров в сфере международных перевозок

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект меморандума о сотрудничестве с Евразийским союзом транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Проект документа подготовлен по инициативе ЕСТЭЛО, обратившегося с соответствующим предложением к председателю Коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну", - отметили в пресс-службе.

Стороны намерены взаимодействовать по нескольким направлениям. "В их числе - применение в ЕАЭС мирового опыта развития международных перевозок (включая мультимодальные), экспедиторской и логистической деятельности; повышение качества и эффективности таких перевозок; выявление барьеров, препятствующих осуществлению международных перевозок в союзе, и подготовка соответствующих предложений по их устранению, - пояснили в ЕЭК. - Намечено также создать условия для реализации транзитного потенциала ЕАЭС, внедрить цифровые технологии и интеллектуальные системы в сфере транспорта, экспедиторской и логистической деятельности, подготовить предложения по формированию рынка вспомогательных транспортных услуг в ЕАЭС".

Основные цели меморандума - содействие повышению конкурентоспособности международных перевозок, развитие транспортной, логистической и экспедиторской деятельности, транспортной инфраструктуры в ЕАЭС и создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в этих сферах.-0-