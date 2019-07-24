ЕЭК намерена подписать меморандум с правительством Индонезии

24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект меморандума о сотрудничестве с правительством Индонезии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ нацелен на развитие всестороннего взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и Индонезией для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций, устранения барьеров, препятствующих развитию торговли, а также на активизацию сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес", - отметили в ЕЭК. Предполагается, что взаимодействие будет осуществляться путем обмена опытом и информацией, в том числе по вопросам выявления и преодоления торговых барьеров, разработки рекомендаций, совместного проведения мероприятий с участием представителей бизнес-сообществ.

"Развитие взаимодействия с азиатскими государствами, в первую очередь со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), - один из приоритетов международной деятельности ЕАЭС, - напомнили в ЕЭК. - Импульсом к активизации сотрудничества с Индонезией стал визит делегации республики в штаб-квартиру ЕЭК 4 августа 2017 года. Индонезия - 16-я экономика по ВВП и четвертое государство в мире по численности населения".-0-