ЕЭК намерена принять техрегламент на вейпы

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия подготовила проект решения Совета ЕЭК о включении никотиносодержащей продукции и безникотиновых наполнителей для систем доставки никотина в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"После включения такой продукции в единый перечень в дальнейшем можно будет разработать к ней обязательные требования в национальных законодательствах стран ЕАЭС или принять единый технический регламент союза", - подчеркнули в пресс-службе.

В ЕЭК напомнили, что к никотиносодержайщей продукции относятся изделия с нагреваемым табаком, никотиносодержащие жидкости для систем доставки никотина, изделия с комбинированным наполнителем, а также безникотиновые наполнители для систем доставки никотина.-0-