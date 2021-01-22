ЕЭК намерена проверить деятельность испытательных лабораторий в ЕАЭС

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию совместно с блоком по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии изучили результаты предварительного исследования состояния конкуренции на рынках услуг испытательных лабораторий в системе технического регулирования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Сейчас ЕЭК рассматривает целесообразность инициативного расследования на рынках услуг лабораторий, где конкуренция недостаточно развита. Антимонопольное расследование комиссии позволяет выявить обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушениях правил конкуренции на трансграничных рынках, установленных Договором о ЕАЭС (статья 76): дискриминации отдельных категорий потребителей, установлении монопольных цен, навязывании невыгодных условий договора, а также отказе от заключения договоров с отдельными потребителями и др.", - рассказали в ЕЭК.

В пресс-службе напомнили, что большая часть обращающихся на рынке Евразийского экономического союза товаров требует оценки соответствия качества. Она осуществляется с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий, которые являются хозяйствующими субъектами и оказывают свои услуги на рыночных условиях.-0-