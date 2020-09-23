ЕЭК намерена сократить перечень ветеринарных мер при ввозе в Беларусь товаров из третьих стран

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия намерена сократить перечень ветеринарных мер при ввозе в Беларусь товаров из третьих стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам заседания рабочей группы по оценке регулирующего воздействия принимаемых комиссией решений под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

Были рассмотрены проекты решений ЕЭК в сферах ветеринарных мер, обращения лекарств, интеллектуальной собственности и таможенного администрирования. "В частности, был поддержан проект решения Коллегии ЕЭК по сокращению перечня ветеринарных мер, применяемых при ввозе в Беларусь ряда подконтрольных товаров из третьих стран", - проинформировали в пресс-службе.

По итогам оценки регулирующего воздействия проекта решения Коллегии ЕЭК об установлении перечня ветеринарных мер в отношении отдельных видов готовых пищевых продуктов, содержащих молочное сырье, рабочей группой c учетом отзывов бизнес-сообщества в рамках публичного обсуждения отмечено, что такие меры не могут быть более жесткими, чем меры, предусмотренные для продукции из цельного молока.

"С учетом результатов оценки регулирующего воздействия в проекте решения Совета ЕЭК предусмотрена норма прямого действия о возврате субъектам предпринимательской деятельности уплаченных сборов (пошлин) в случае отзыва заявления о регистрации лекарственного препарата до начала экспертизы", - сказали в пресс-службе.

Принятие проекта решения Совета ЕЭК об утверждении инструкции к договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС и перечня видов соответствующих юридически значимых действий позволит осуществлять регистрацию этих объектов интеллектуальной собственности по принципу одного окна.

"Вносимые в действующие акты права союза изменения должны быть направлены на упрощение условий ведения бизнеса и сокращение издержек предпринимателей", - подвел итоги заседания рабочей группы Тимур Жаксылыков.-0-