ЕЭК намерена усилить требования к безопасности бытовых газовых приборов

10 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии включил в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза изменения в техрегламент "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В техрегламент планируется включить норму об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования, применяемого внутри помещения, устройства, исключающего скопление несгоревшего газа, - отметили в ЕЭК. - Это снизит риски в быту, поможет предотвратить чрезвычайные ситуации при эксплуатации газовых приборов для приготовления и подогрева пищи, отопительных и водонагревательных газовых аппаратов".

Ответственным разработчиком изменений определена Россия. Завершить внутригосударственное согласование документа намечено в IV квартале 2021 года.-0-