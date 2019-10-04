ЕЭК намерена устранить избыточные меры техрегулирования при ввозе продукции в ЕАЭС из третьих стран

4 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия намерена устранить избыточные меры технического регулирования при ввозе продукции на территорию Евразийского экономического союза из третьих стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"4 октября рабочая группа Евразийской экономической комиссии по оценке регулирующего воздействия под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова рассмотрела первые результаты пилотного проекта по оценке фактического воздействия принятых решений комиссии, - сказали в пресс-службе. - На заседании также оценили влияние на условия ведения бизнеса проектов решений ЕЭК в сферах таможенного регулирования и обращения лекарственных средств".

В частности, было согласовано заключение, которое касается порядка подтверждения соблюдения мер технического регулирования при ввозе продукции в союз из третьих стран. "Заключение содержит предложения по совершенствованию права союза, направленные на устранение избыточных требований и обязанностей для участников внешнеэкономической деятельности", - отметили в ЕЭК.

Кроме того, участники заседания рассмотрели проект решения Коллегии ЕЭК, ориентированный на упрощение для бизнеса процедур таможенного декларирования энергоресурсов. Проект предложен Россией и касается только упрощений для экспорта с ее территории. "Вместе с тем рабочая группа предложила проработать вопрос о предоставлении бизнесу остальных стран союза, имеющих практику экспорта энергоресурсов, права воспользоваться аналогичными упрощениями", - указали в ЕЭК.

На заседании также рассмотрен проект решения Коллегии ЕЭК об изменении порядка заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, а также установлении порядка заполнения корректировки такой декларации. "Документ позволит исключить необходимость указания в декларации на товары для экспресс-грузов избыточных сведений и определить порядок ее корректировки", - добавили в пресс-службе.-0-