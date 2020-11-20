ЕЭК напомнила о введении Россией маркировки некоторых групп товаров

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия напомнила производителям стран Евразийского экономического союза о введении Россией маркировки средствами идентификации отдельных групп товаров, сообщает БЕЛТА.

"Евразийская экономическая комиссия обращает внимание на то, что в соответствии с решениями Совета ЕЭК от 18 ноября 2019 года №127, №128, №129 и №130 в государствах ЕАЭС может быть введена маркировка в отношении духов и туалетной воды; фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек; шин и покрышек; товаров легкой промышленности по мере их готовности, - говорится в сообщении. - Таким образом, год назад были приняты четыре решения по четырем группам товаров. В них фактически определены сроки, ранее которых маркировка не может быть введена, а после - в любой момент времени".

Так, запрет на оборот немаркированной продукции может быть введен для духов и туалетной воды, для фотокамер после 1 октября 2020 года, для шин и покрышек - после 1 декабря 2020 года, для одежды из кожи, блузок, детской, мужской и женской верхней одежды, для постельного, столового, туалетного и кухонного белья - с 1 января 2021 года. "Решения о введении маркировки вышеуказанных товаров с указанными сроками запрета на оборот немаркированной продукции уже приняты в Российской Федерации", - указали в ЕЭК.

"В целях маркировки товаров для их поставки на территорию России можно заказать и получить коды маркировки через национального оператора, если он определен в государстве - члене союза и у него заключено соответствующее соглашение с оператором РФ, либо же напрямую у контрагента в России", - отметили в ЕЭК.-0-