ЕЭК не стала вводить антидемпинговую ввозную пошлину на полиэтилен из Узбекистана

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение, касающееся поставок узбекского полиэтилена на рынок Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии провела антидемпинговое расследование в отношении первичного полиэтилена высокой плотности из Республики Узбекистан, - проинформировали в ЕЭК. - Вместе с тем с учетом принятых узбекскими производителями ценовых обязательств и одобренных объемов импорта мера в части поставок продукции в страны Евразийского экономического союза, кроме России, фактически применяться не будет. Таким образом, согласованы параметры присутствия узбекского полиэтилена на рынке ЕАЭС, учитывающие изменившиеся обстоятельства и образование крупнейшего производителя данного вида продукции в России, а также необходимость бесперебойного снабжения перерабатывающих предприятий из других государств союза, где производство отсутствует, полиэтиленом по приемлемым ценам".

"Евразийской экономической комиссии удалось соблюсти баланс интересов производителей и потребителей, а также стабилизировать ситуацию с учетом интересов узбекских компаний и статуса Узбекистана как страны - наблюдателя при ЕАЭС", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.-0-