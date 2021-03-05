ЕЭК облегчила фармпроизводителям переход на правила общего рынка лекарств ЕАЭС

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня уточнил положения, которые регулируют возможность внесения изменений в регистрационные досье лекарств, зарегистрированных в 2016-2020 годы по национальным процедурам. Об этом сообщила на брифинге по итогам заседания помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение облегчит переход производителей на обращение по правилам рынка Евразийского экономического союза", - сказала Ия Малкина.

Кроме того, исключено оформление дублирующих экспертных отчетов при выполнении оценки и регистрации воспроизведенных и гибридных препаратов. "Изменения также обеспечат возможность отзыва заявителем заявления о регистрации лекарственного препарата и возврата ему в этом случае уплаченных сборов", - добавила представитель ЕЭК.

На заседании Коллегия ЕЭК доложила Совету комиссии о проработке предложения России о создании евразийского реестра фармакологически активных веществ и увязки с ним государственной регистрации лекарственных средств. "Эта инициатива российской стороны была рассмотрена на заседаниях консультативных комитетов, Коллегии ЕЭК, однако консенсуса о целесообразности его создания достичь не удалось, - пояснила Ия Малкина. - В то же время Россия предложила вернуться к рассмотрению этого вопроса после разработки российской стороной модели такого реестра".-0-