ЕЭК обновила информационный справочник понятий в сфере обращения лекарств в ЕАЭС

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии актуализировала информационный справочник понятий, применяемых в Евразийском экономическом союзе в сфере обращения лекарственных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Информационный справочник понятий и определений ведется в союзе с 2016 года и обновляется в среднем каждые два года, - отметили в пресс-службе. - Новая редакция включает в себя весь терминологический аппарат права союза с учетом изменений, произошедших с момента предыдущего обновления".
Справочник дает оперативный доступ к терминологическому аппарату при решении правовых аспектов в сфере фармацевтики, обеспечивает единообразное применение формулировок, позволяет установить взаимосвязь между понятиями и определениями из различных правовых актов союза.-0-