ЕЭК обновила перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На правовом портале Евразийского экономического союза опубликовано решение Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в перечни развивающихся и наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Речь идет об актуализации списка государств, которым в настоящее время предоставляются тарифные преференции в виде освобождения от уплаты или снижения ставок ввозных таможенных пошлин", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, это решение предусматривает исключение из числа единой системы тарифных преференций 75 развивающихся и 2 наименее развитых стран, более не соответствующих критериям для получения экономической помощи.

Согласно опубликованному решению Совета ЕЭК из перечня развивающихся стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС исключены Республика Албания, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентинская Республика, Аруба, Содружество Багамы, Барбадос, Королевство Бахрейн, Белиз, Бермуды, Босния и Герцеговина, Республика Ботсвана, Федеративная Республика Бразилия, Британские Виргинские острова, Бруней-Даруссалам, Социалистическая Республика Вьетнам, Габонская Республика, Кооперативная Республика Гайана, Республика Гватемала, Специальный административный регион Китая Гонконг, Гренада, Содружество Доминики, Доминиканская Республика, Республика Индия, Республика Индонезия, Иорданское Хашимитское Королевство, Республика Ирак, Острова Кайман, Государство Катар, КНР, Республика Колумбия, Республика Корея, Республика Коста-Рика, Государство Кувейт, Острова Кука, Ливанская Республика, Государство Ливия, Республика Маврикий, Республика Северная Македония, Малайзия, Мальдивская Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, Монтсеррат, Республика Намибия, Республика Науру, Ниуэ, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман, Республика Панама, Республика Парагвай, Республика Перу, Независимое Государство Самоа, Королевство Саудовская Аравия, Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья, Республика Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Республика Сербия, Республика Сингапур, Республика Суринам, Королевство Таиланд, Острова Теркс и Кайкос, Токелау, Королевство Тонга, Республика Тринидад и Тобаго, Турецкая Республика, Восточная Республика Уругвай, Республика Фиджи, Республика Хорватия, Черногория, Республика Чили, Республика Эквадор, Южно-Африканская Республика, Ямайка.

Республика Экваториальная Гвинея исключена из перечня наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, а Республика Вануату перемещена из перечня наименее развитых стран в перечень развивающихся.

"Для обеспечения адаптации экономических операторов к изменившимся условиям ведения внешнеторговой деятельности решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его официального опубликования, т.е. с 12 октября 2021 года", - добавили в пресс-службе.

Единая система тарифных преференций ЕАЭС направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран. Система применяется всеми государствами, входящими в Евразийский экономический союз (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия) и предусматривает освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров из наименее развитых стран и снижение таможенных пошлин на 25% от ставок таможенного тарифа для ряда продукции из развивающихся стран.-0-