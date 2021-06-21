ЕЭК обновила программу разработки межгосстандартов на пищевую продукцию

21 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила новую редакцию программы по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту "О безопасности пищевой продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Программа предусматривает разработку 58 новых межгосударственных стандартов: один из них закреплен за Беларусью, за Кыргызстаном - 18, Казахстаном - 9, Россией - 30, - отметили в ЕЭК. - Эти межгосударственные стандарты будут подготовлены для идентификации отдельных видов пищевой продукции (хлебобулочных и кондитерских изделий, мясной, овощной, чайной продукции и ряда других)".

Кроме того, для проведения исследований при оценке соответствия требованиям техрегламента будут разработаны межгосстандарты на методы определения макро- и микронутриентов в биологически активных добавках, санитарно-паразитологической экспертизы для плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции, а также на методы определения антибиотиков, хлорорганических пестицидов, пробиотических микроорганизмов, ферропримесей в пищевой продукции.

"Новая редакция программы также предусматривает внесение изменений в 45 межгосударственных стандартов, 44 из которых будут разработаны Россией и один - Беларусью. Программа подготовлена в соответствии с предложениями стран ЕАЭС, а также с учетом реализации действующей редакции программы", - добавили в пресс-службе.-0-