ЕЭК обнулила на год пошлины на отдельные виды искусственных вискозных волокон

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение снизить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов искусственных вискозных волокон с 5% до 0% на период по 31 декабря 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Рассматриваемые товары представляют собой волокна, полученные в результате химической обработки природной целлюлозы, и используются в легкой промышленности для производства нетканых материалов, бытовых и гигиенических изделий, одноразовой технологической одежды.

Производство этих волокон в настоящее время в Евразийском экономическом союзе отсутствует. В то же время его крупнейшие потребители в Беларуси, Казахстане и России ежегодно увеличивают загрузку имеющихся производственных мощностей и наращивают производство готовой продукции. Кроме того, на территории союза реализуется несколько проектов по организации нового производства влажных салфеток и нетканых материалов, а также планируется открытие завода полного цикла.

"Решение направлено на поддержку производителей нетканых материалов и гигиенических изделий из них. Как ожидается, оно будет способствовать развитию производства, снижению затрат, увеличению рентабельности, а также повышению конкурентоспособности продукции предприятий союза на внутреннем и внешнем рынках. Ранее такая мера уже применялась на территории союза и показала свою эффективность", - подчеркнул директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Временный характер действия меры обусловлен тем, что к 2022 году в ЕАЭС планируют организовать собственное производство необходимых вискозных волокон.-0-