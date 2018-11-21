ЕЭК обнулила пошлину на электроды и снизила на китайские бульдозеры

21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии обнулила ставку таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на отдельные виды электродов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Нулевая ставка пошлины будет действовать до 31 декабря 2019 года включительно. До этого размер пошлины составлял 8%.

"Мера поддержит переработчиков отходов и лома черных и цветных металлов из стран ЕАЭС за счет снижения себестоимости готовой продукции, а также будет способствовать дальнейшему развитию металлургической промышленности государств союза и увеличению объемов производства слитков из стали и черных металлов", - отметили в ЕЭК.

Кроме того, решением Коллегии ЕЭК для предприятий Caterpillar (Qingzhou) Ltd., поставляющих в ЕАЭС из Китая гусеничные бульдозеры мощностью до 250 л.с., снижена антидемпинговая пошлина до 18,5%. "По результатам антидемпингового расследования, проведенного ЕЭК в 2014-2015 годах, с декабря 2015 года на бульдозеры из КНР установлены ставки антидемпинговой пошлины от 9,65% до 44,65% от таможенной стоимости в зависимости от предприятия-производителя, - напомнили в ЕЭК. - На основании заявления Caterpillar было проведено повторное расследование, которое показало, что компания осуществляет демпинговые поставки в союз, при этом ее демпинговая маржа составляет 18,5%. Это стало основанием для принятия решения об установлении индивидуальной ставки антидемпинговой пошлины для продукции Caterpillar".-0-