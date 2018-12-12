ЕЭК обнулила пошлину на рыбную икру и продлила нулевую пошлину на сырье для минеральных удобрений

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на отдельные виды оплодотворенной икры рыб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Мера вводится на три года - до 28 февраля 2022 года включительно", - отметили в ЕЭК. Действующая ставка ввозной таможенной пошлины составляет 8% от таможенной стоимости.

"Снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли союза, будет способствовать ее дальнейшему развитию", - подчеркнули в пресс-службе.

Коллегия ЕЭК своим решением продлила также действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на природные фосфаты кальция, алюминиево-кальциевые фосфаты и фосфатный, размолотый мел. "Мера таможенно-тарифного регулирования актуальна в связи с недостатком в странах ЕАЭС сырья, необходимого для производителей минеральных удобрений, она позволит снизить финансовую нагрузку на производителей союза", - пояснили в комиссии.-0-