ЕЭК обнулила пошлины на газовые турбины, вертолетные двигатели, отходы лома драгметаллов

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила до конца 2022 года ставку ввозных таможенных пошлин на турбовинтовые двигатели мощностью от 8000 до 8800 кВт, предназначенные для вертолетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Инициатива по введению такой меры принадлежит России, - отметили в пресс-службе. - Вертолетостроение включено в перечень секторов экономики, приоритетных для промышленного сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза".

Такое же решение принято в отношении газовых турбин мощностью от 3 до 20 кВт и от 400 до 1300 кВт.

На аналогичный срок - до конца 2022 года - продлено действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отходы лома драгоценных металлов.

"Также принято решение обнулить сроком на один год ввозные таможенные пошлины на подовую массу для футеровки алюминиевых электролизеров. Плановая замена подовой массы на алюминиевых заводах является необходимым этапом технологического процесса производства алюминия и обеспечивает его непрерывность", - добавили в ЕЭК.-0-