ЕЭК обнулила пошлины на сырье для обувной промышленности

5 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии обнулил ставки ввозных таможенных пошлин на ряд товаров химической промышленности, которые используются в качестве отделочных материалов в кожевенно-обувном производстве, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"С соответствующей инициативой выступила Россия. Пошлины в размере 0% будут установлены сроком на три года. Речь идет, в частности, об эфироспиртах, дубильных веществах и полиуретанах в первичных формах", - пояснил представитель торгового блока.

Решение направлено на поддержку производителей кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви. При этом в самом Евразийском экономическом союзе эта продукция не производится.

"С учетом того, что легкая промышленность - приоритетное направление для развития кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, эффективность предлагаемой меры выразится в улучшении условий производственной деятельности, развитии кожевенно-обувной отрасли, увеличении объемов производства и повышении конкурентоспособности готовой продукции", - заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Коллегия ЕЭК в сентябре снизила ставки пошлин на краски, лаки, готовые водные пигменты для отделки кож и поверхностно-активные средства для кожевенно-обувной промышленности.-0-