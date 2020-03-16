ЕЭК обнулила таможенную пошлину на электромобили

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. "Ранее таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли, - напомнили в ЕЭК. - Такая мера действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017-го включительно. Однако ее действие на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов. К тому же такой режим не распространялся на физических лиц. Они уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что являлось барьером для покупки электромобилей".

При этом интерес к электромобилям есть во всех странах ЕАЭС. По данным Департамента статистики ЕЭК, в январе-октябре 2019 года их импорт в страны ЕАЭС составил 292 электромобиля на общую сумму $14,86 млн. Доля импорта Армении составила 0,7%, Беларуси - 30,8%, Казахстана - 7,2%, России - 61,3%. В основном электромобили завозятся из США, Китая, Австрии, Германии.

"Собственного серийного производства электромобилей в ЕАЭС нет, но промышленный потенциал существует практически во всех странах, - констатировали в ЕЭК. - В Беларуси это СП ЗАО "Юнисон" и СЗАО "БЕЛДЖИ". С учетом предлагаемой меры таможенно-тарифного регулирования к концу 2022 года объем производимых в Беларуси электромобилей планируется увеличить до 30 тыс. в год. Также в стране утверждена программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. За 2019 год количество зарядных станций ПО "Белоруснефть" увеличилось до 125 единиц. К 2021 году планируется нарастить их число до 500. Запланировано строительство супербыстрых электрозарядных комплексов, позволяющих сократить время зарядки электромобилей до 10-20 минут".

Единичное производство моторных транспортных средств с электрическими двигателями осуществляется также в Казахстане. В Кыргызстане идет работа по реализации концепции зеленой экономики. В России в 2020 году запланирована к реализации программа "30/30", предусматривающая запуск проектов "Энергия города", "Энергия магистралей" и "Энергия городского транспорта". Намечено создать сети из более чем 440 быстрых зарядных станций и 330 медленных, охватывающие 30 крупных городов и 30 основных автотранспортных магистралей.

"Таким образом, с учетом мер и мероприятий, принятых и проводимых в ЕАЭС, снижение ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей будет способствовать формированию в странах "пятерки" рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры", - резюмировали в ЕЭК.-0-