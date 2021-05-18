ЕЭК обнулила ввозную пошлину на кремний

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение обнулить ввозную таможенную пошлину на кристаллический кремний до конца 2021 года, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Главным образом мощности по производству этого вида сырья на территории Евразийского экономического союза сконцентрированы в России и Казахстане, однако действующее производство покрывает нужды внутренних потребителей не более чем на 70%. Около трети необходимого объема кремния ввозится из стран дальнего зарубежья", - пояснили в торговом блоке ЕЭК.

"Мера вводится для сокращения влияния на экономики государств - членов ЕАЭС последствий изменения структуры потребностей международного рынка в алюминиевых сплавах. Решение призвано поддержать конкурентоспособность производителей литейных алюминиевых сплавов, легированных кремнием, и изготавливаемых из них изделий", - отметил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Учитывая схожие классификационные признаки кристаллического кремния как технической, так и высокой чистоты, для упрощения декларирования ставки временно обнуляются на оба вида сырья.

Действующие ставки ввозных таможенных пошлин на данные товары составляют 5%.-0-