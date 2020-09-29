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29 сентября 2020, 15:43

ЕЭК обнулила ввозную пошлину на магнетроны для микроволновых печей

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение снизить до нуля ставку ввозной таможенной пошлины на магнетроны, используемые в качестве комплектующих для микроволновых печей. Данная мера будет введена на временной основе сроком по 31 декабря 2023 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предложение направлено на стимулирование развития производства бытовых микроволновых печей в государствах - членах Евразийского экономического союза, стабилизацию экономических условий для внутренних производителей и содействие импортозамещению отдельных видов бытовой техники на внутреннем рынке ЕАЭС", - прокомментировал принятое решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Действующая пошлина на магнетроны для микроволновых печей составляет 8%. В странах ЕАЭС производство аналогичных товаров отсутствует.

"Введение предлагаемой меры позволит оказать своевременную поддержку производителям в сложной экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также создать новые рабочие места и нарастить объем выпускаемой продукции", - отметили в ЕЭК.

Ранее с учетом отсутствия производства магнетронов для микроволновых печей в государствах - членах ЕАЭС по предложению Беларуси в отношении этих товаров с февраля 2018 по конец 2019 года уже применялась нулевая ставка пошлины. "Экономический эффект от этой меры, по информации белорусской стороны, выразился в значительном увеличении продаж микроволновых печей: на 89,9% в количественном выражении и на 98,5% в стоимостном выражении по сравнению с 2016 годом. Суммарные производственные мощности по выпуску бытовых микроволновых печей в Беларуси составляют 1,2 млн штук в год", - добавили в ЕЭК.-0-

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