ЕЭК обнулила ввозную пошлину на овчину

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины на овчину в размере 0% сроком на три года, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

Действующая ставка в отношении пушно-мехового сырья ягнят составляет 3%, что соответствует конечному уровню связывания тарифных обязательств России и Казахстана в рамках ВТО.

"В настоящее время производство овчины в Евразийском экономическом союзе не позволяет покрыть внутренние потребности предприятий, специализирующихся на пошиве верхней одежды", - прокомментировал принятое решение директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. В условиях удорожания импортного сырья, а также снижения покупательского спроса на меховые изделия, принятая мера даст возможность бизнесу снизить затраты и обеспечит поддержку объемов производства, пояснил он.

Данное решение вступает в силу со 2 января 2022 года.

В ЕЭК также напомнили, что в отношении пушно-мехового сырья ягнят, а также полуфабрикатов из овчины с 12 октября 2018 года по 30 сентября 2020 года уже действовала ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0%.-0-