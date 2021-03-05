ЕЭК обнулила ввозную пошлину на щавелевую кислоту

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении щавелевой кислоты сроком на два года, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

В настоящее время размер пошлины на данный товар - 6,5%.

В основном это органическое соединение используется в качестве осадителя при получении редкоземельных металлов и реагента в фармацевтике при производстве антибиотиков. Также потребителями выступают химическая, легкая промышленность и другие отрасли. В странах Евразийского экономического союза внутреннего производства щавелевой кислоты нет. Она импортируется в ЕАЭС исключительно из дальнего зарубежья (Китай, Франция, Индия).

"Снижение ставки ввозной таможенной пошлины на щавелевую кислоту позволит нарастить выпуск конечной продукции, снизить ее себестоимость, а также направить высвобождающиеся средства на модернизацию предприятий и диверсификацию производства", - прокомментировал принятое решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.-0-