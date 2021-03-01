ЕЭК обнулила ввозную пошлину на сырье с драгметаллами

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение снизить до 0% ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы и их соединения, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Решение одобрено сроком на 3 года. Сегодня соответствующие пошлины составляют от 3 до 15% от таможенной стоимости", - пояснил Алексей Ашихмин.

В настоящее время рынок драгоценных металлов в Евразийском экономическом союзе обладает недостаточным запасом источников сырья для загрузки мощностей аффинажных предприятий. Принятое решение должно повысить уровень загрузки производства в государствах - членах ЕАЭС, а также увеличить налоговые поступления.

"Введение тарифной меры будет способствовать вложению инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, в охрану труда и промышленную безопасность, а также защиту окружающей среды", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

С учетом дефицита сырья на внутреннем рынке ЕАЭС ставки нулевых ввозных таможенных пошлин уже применялись для некоторых видов таких товаров в период с 2 января 2017 года по 31 декабря 2017 года и с 24 июня 2018 года по 30 июня 2020 года.-0-