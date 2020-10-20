ЕЭК обнулила ввозную пошлину на высушенные кокосовые орехи

20 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии обнулила ставку ввозной таможенной пошлины на высушенные кокосовые орехи сроком на три года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Данное решение принято по результатам рассмотрения инициативного предложения России. До настоящего времени размер пошлины составлял 3%.

"Высушенные и измельченные кокосовые орехи (кокосовая стружка) используются при производстве некоторых видов мучных кондитерских изделий, в частности, тортов, пирожных и печенья, - пояснили в ЕЭК. - С учетом того, что из-за природно-климатических условий кокосовые пальмы на территории государств - членов Евразийского экономического союза не произрастают, потребность в кокосовой стружке обеспечивается за счет импортных поставок".

Принятое решение направлено на сокращение затрат на производство готовой продукции, увеличение доли изделий с использованием кокосовой стружки, а также укрепление позиций кондитерских предприятий стран ЕАЭС на экспортных рынках. "Как ожидается, снижение ставки ввозной таможенной пошлины на высушенные кокосовые орехи поможет восстановить объемы производства кондитерской продукции в государствах - членах, продемонстрировавшие спад в условиях пандемии", - прокомментировал решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваган Казарян.-0-