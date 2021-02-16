ЕЭК обнулила ввозные пошлины на рубины, сапфиры и изумруды для ювелирной промышленности

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на 2 года, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

В частности, речь идет о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах и других камнях, используемых в ювелирной промышленности.

"Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.-0-