ЕЭК обнулила ввозные пошлины на товары для производства солнечных батарей

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, используемых при производстве солнечных батарей, сроком на два года, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Речь идет об импортных материалах и сырье для выпуска фотоэлектрических элементов и фотоэлектрических модулей на основе высокоэффективной гетероструктурной технологии", - уточнил он. На территории Евразийского экономического союза производство аналогов с требуемыми качественными характеристиками отсутствует.

"Современная технология производства таких солнечных батарей делает продукцию востребованной не только на территории союза, но и на зарубежных рынках. Одобренное сегодня решение поможет поддержать внутренних производителей", - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. Кроме того, данная мера будет иметь большое значение для принятия решений об увеличении производственных мощностей по выпуску солнечных батарей.

Кроме того, Совет ЕЭК поручил Коллегии ЕЭК в оперативном порядке рассмотреть вопрос об обнулении ставок пошлин в отношении еще нескольких категорий товаров, используемых для производства солнечных батарей.-0-

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