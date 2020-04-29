ЕЭК обнулила ввозные таможенные пошлины на сырье для производства ароматизаторов

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение об обнулении ввозных таможенных пошлин на сырье для производства ароматизаторов, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК.

"Мера инициирована российской стороной и касается таких веществ, как бензиловый спирт, ванилин и этилванилин, - отметили в ЕЭК. - Согласно решению, нулевые ставки будут действовать до середины 2022 года. В настоящий момент импортная пошлина на данные виды продукции составляет 5%".

Мера вводится для снижения себестоимости производства пищевых ароматизаторов предприятиями государств - членов ЕАЭС, увеличения объемов производства и улучшения конкурентных условий на внутреннем рынке.

"Производство рассматриваемых сырьевых компонентов для изготовления пищевых ароматизаторов в государствах - членах ЕАЭС отсутствует. Импортные поставки ингредиентов осуществляются преимущественно из Китая, Германии, США и Нидерландов", - добавили в ЕЭК.-0-