ЕЭК: общий рынок электроэнергии позволит установить на нее прозрачные рыночные цены

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Общий рынок электроэнергии Евразийского экономического союза позволит установить на нее прозрачные рыночные цены. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, комментируя подписанный сегодня президентами стран ЕАЭС на саммите в Нур-Султане международный договор о формировании общего рынка электроэнергии.

"Это первый из трех подобных документов в сфере энергетики, которые должны быть заключены в рамках ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

Международный договор определяет правовые основы и принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка, устанавливает сферы, которые будут урегулированы правилами его функционирования, а также наделяет полномочиями Евразийский межправительственный совет и Совет ЕЭК по утверждению актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок ЕАЭС. Документ определяет органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечивают функционирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, а также его участников и инфраструктурные организации, способы торговли электрической энергией.

"Создание общего рынка электроэнергии позволит установить прозрачные рыночные цены на электроэнергию для потребителей и будет способствовать экономическому росту стран евразийской "пятерки", - подчеркнули в пресс-службе. - Предприятия государств-членов смогут покупать более дешевое электричество на евразийском пространстве, что снизит себестоимость выпускаемой ими продукции и положительно отразится на ценах для конечных потребителей. Также формирование общего рынка позволит укрепить энергобезопасность стран союза".

Еще одним важным шагом к созданию общего рынка электроэнергии стало присоединение Армении и Кыргызстана к методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами - членами ЕАЭС, в соответствии с которой утверждаются основные положения порядка подачи заявок и формирования годовых прогнозных объемов межгосударственной передачи электрической энергии (мощности). "Таким образом, Армения и Кыргызстан приняли общие для ЕАЭС принципы и правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики", - добавили в ЕЭК.-0-