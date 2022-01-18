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Экономика
18 января 2022, 19:04

ЕЭК одобрила меры по развитию сотрудничества стран ЕАЭС в сахарной отрасли

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла рекомендацию, направленную на развитие сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сахарной отрасли, сообщили БЕЛТА в агропромышленном блоке ЕЭК.

Рекомендация содержит перечень мер национального и наднационального регулирования для устойчивого развития рынка сахара ЕАЭС, повышения конкурентоспособности сахарной отрасли и обеспечения продовольственной безопасности, отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. В документ включены мероприятия, касающиеся ресурсного обеспечения, производства, развития взаимной торговли и экспортного потенциала, информационной работы и обмена опытом.

"Реализация этих мер позволит обеспечить сбалансированное производство свекловичного сахара, удовлетворить потребности внутреннего рынка союза, увеличить экспорт белого сахара и сахаросодержащей продукции в третьи страны, поддержку благоприятного инвестиционного климата в свеклосахарном подкомплексе АПК", - сказал Артак Камалян.

По словам министра ЕЭК, особое внимание государства ЕАЭС должны уделить вопросам развития селекции и семеноводства сахарной свеклы для стабилизации роста объемов промышленного производства и реализации высококачественных конкурентоспособных семян рентабельных гибридов сахарной свеклы селекции государств-членов. "Кроме того, рекомендуется обновить парк свеклосеющей и свеклоуборочной техники, оборудование для мелиорации, создать конкурентоспособные препараты для защиты сахарной свеклы от заболеваний и вредителей, выявлять возбудителей заболеваний сахарной свеклы и др.", - добавили в ЕЭК.-0-

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