ЕЭК одобрила проект соглашения, формирующего единый рынок аудиторских услуг в ЕАЭС

31 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Это ключевой документ, направленный на формирование единого рынка аудиторских услуг союза, который предусматривает единые подходы к регулированию этой сферы деятельности, - подчеркнули в пресс-службе. - Документ также предполагает признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых в одном государстве ЕАЭС, на территории других стран-участниц. Это позволит расширить возможности бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность и эффективность аудиторских компаний государств союза".

"После вступления соглашения в силу аудиторы и аудиторские организации одной страны союза смогут оказывать услуги в других государствах ЕАЭС, а аудиторские заключения, выданные в одной стране союза, будут признаваться в других", - прокомментировал документ член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета ЕЭК и после одобрения направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.-0-

ЕЭК приступила к разработке кодекса добросовестных практик для торговых сетей