ЕЭК одобрила рекомендацию по производству свинины в ЕАЭС

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня одобрила рекомендацию о развитии сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в сфере производства свинины при координации ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Документ подготовлен на основе комплексного обзора рынка свинины стран союза за 2013-2017 годы и предложений представителей науки, бизнеса, свиноводческих союзов", - отметили в пресс-службе.

Свинина входит в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный решением Совета ЕЭК 12 февраля 2016 года. Свиноводство является одной из динамично развивающихся экспортно ориентированных отраслей в ЕАЭС. За период 2013-2017 годов отмечается самый высокий темп прироста объемов производства свинины в отрасли животноводства после мяса птицы - 19%. В 2017 году в союзе произведено 4,1 млн т свинины, самообеспеченность составляет 94,2%.

"Таким образом, созданы предпосылки по наращиванию объемов экспорта продукции в третьи страны, - констатировали в ЕЭК. - Ряд имеющихся в отрасли проблем может быть решен благодаря принятию совместных мер в рамках межгосударственного сотрудничества, что отражено в рекомендации".

Рекомендация предусматривает создание ассоциации свиноводов ЕАЭС. Документ содержит ряд мер в области ресурсного обеспечения отрасли, развития ее производственного, экспортного потенциала в странах союза, интегрированного информационного обеспечения, выполнение которых позволит стимулировать взаимную торговлю, экспорт свинины, а также повысить эффективность функционирования отрасли, включая снижение импортной зависимости от сырья, средств производства при выращивании свиней, их убое и переработке свинины.-0-