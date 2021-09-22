ЕЭК: ограничения из-за COVID-19 по-прежнему существенно влияют на перемещение граждан и грузов в ЕАЭС

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ограничения, введенные из-за COVID-19, по-прежнему существенно влияют на перемещение граждан и грузов в Евразийском экономическом союзе. Это констатировала сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в странах союза будет рассматриваться на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое запланировано на 27 сентября, - сообщила Ия Малкина. - Ограничения по-прежнему оказывают существенное влияние на перемещение граждан и грузов".

Представитель ЕЭК привела такие данные: объем перевозок грузов в ЕАЭС в январе - июле 2021 года составил 6,7 млрд т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уменьшился на 0,2%. Наибольшее количество грузов было перевезено автомобильным транспортом (4,6 млрд т). Объем перевозок пассажиров при этом составил 10 млрд человек, что на 7,7% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Здесь также лидирует автотранспорт - 8,9 млн человек.-0-