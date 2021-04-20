ЕЭК ООН на пространстве от Ванкувера до Владивостока стала уникальной площадкой регионального сотрудничества - Макей

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исторический мандат Европейской экономической комиссии ООН по содействию экономической интеграции и укреплению торгово-экономических связей внутри региона и между панъевропейским регионом и остальным миром как никогда актуален. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня, выступая в сегменте высокого уровня 69-й сессии ЕЭК ООН в Женеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Пандемия коронавируса стала тестом на прочность для многих достижений национальных систем и выгод глобализации, которые мы считали нашими неотъемлемыми благами, полагали необратимыми, - обратил внимание глава внешнеполитического ведомства. - На фоне кризиса глобального политического мироустройства, вызванного растущим противостоянием наиболее сильных государств, пандемия стала катализатором определения будущих трендов новой реальности международных отношений. Важнейшим из этих трендов является стремление государств к большей устойчивости в удовлетворении потребностей населения в условиях обрывов производственно-логистических цепочек".

Владимир Макей подчеркнул, что спрос на большую устойчивость национальных экономик предопределяет повышение роли регионального сотрудничества.

"В последние годы страны панъевропейского региона не стали исключением в своем стремлении к большей устойчивости и самодостаточности. При этом соседство и региональное сотрудничество в зоне ответственности ЕЭК ООН имеет особый контекст, - считает он. - Здесь вместе работают 11 крупнейших экономик мира из первой двадцатки. Здесь взаимодействуют и конкурируют два крупных экономических союза".

Министр убежден, что одновременно на всем этом огромном пространстве от Ванкувера до Владивостока ЕЭК ООН является уникальной площадкой регионального сотрудничества по практическим вопросам социально-экономической сферы, которая объединяет экспертов всех государств на равноправной основе.

"В этих условиях исторический мандат ЕЭК ООН по содействию экономической интеграции и укреплению торгово-экономических связей внутри региона и между панъевропейским регионом и остальным миром как никогда актуален. Опираясь на эти подходы, Беларусь как председатель ЕЭК ООН работала на укрепление Комиссии, - продолжил Владимир Макей. - Полагаем, что решение объединять усилия отраслевых органов ЕЭК ООН для работы по единой сквозной теме, которая отвечает интересам всех государств-членов, а не только бенефициаров технической помощи, является дополнительным инструментом повышения эффективности деятельности Комиссии".-0-

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