ЕЭК определила требования к использованию лекарств для детей

13 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла руководство по определению возможности использования лекарственной формы препарата в педиатрической практике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ содержит указания по безопасному и точному дозированию лекарств для детей, а также описание предпочтительных способов перевода лекарственных форм различных препаратов в удобные для применения формы, - пояснили в ЕЭК. - Такой подход могут применять люди, осуществляющие уход за ребенком, если подходящие лекарственные формы этих препаратов, выпускаемые фармацевтической промышленностью, недоступны".

"Руководство обеспечивает единые подходы всех стран ЕАЭС к разрешению применения у детей различных лекарственных форм препаратов и указанию для потребителей (родителей и лиц, осуществляющих уход за ребенком) информации, каким образом могут применяться эти препараты для детей, - отметили в пресс-службе. - В частности, руководство содержит указания о способах перевода твердых лекарственных форм (таблеток, капсул) в формы порошков, удобных для применения у детей, а также указания по дозированию жидких форм (растворов, суспензий и сиропов), содержащих высокие концентрации действующих веществ".-0-