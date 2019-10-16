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Экономика
16 октября 2019, 11:52

ЕЭК определила три основных направления промышленного сотрудничества ЕАЭС с Китаем

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

16 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание единого цифрового пространства в промышленности и АПК, локализация технологий, а также эффективное взаимодействие в научно-технической и инновационной сферах станут приоритетами сотрудничества стран ЕАЭС с Китаем. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин на Евразийском промышленном конгрессе "Интеграция-2019", сообщили корреспонденту БЕЛТА в аппарате министра.

В соответствии со стратегиями развития стран ЕАЭС приоритетами сотрудничества с Китаем являются промышленность и агропромышленный комплекс. Исходя из этого, блок по промышленности и АПК ЕЭК при поддержке сторон обозначил три наиболее значимых направления взаимодействия. Так, создание общих цифровых платформ и решений позволит устранить барьеры для движения товаров, услуг, капитала и данных. Ключевые компетенции, на основе которых будет формироваться эта индустрия будущего - электротранспорт, большие данные, аддитивное производство, беспилотные технологии. Китай имеет серьезные наработки в данных направлениях, однако для развития успешного сотрудничества с ним странам ЕАЭС необходима кооперация и соблюдение цифровых стандартов, создаваемых Китаем в инновационных секторах.

Еще одним важным направлением является сотрудничество в научно-технической сфере, в том числе путем создания технопарков, кластеров и технологических платформ. Взаимовыгодной сферой сотрудничества является также локализация технологий. Странам ЕАЭС интересны передовые китайские разработки в области двигателестроения, современных накопителей, автомобилестроения и в том числе производства электромобилей, где Китай является одним из мировых лидеров. В качестве примера Александр Субботин назвал индустриальный парк "Великий камень" под Минском, где уже запущено совместное предприятие "МАЗ-Вейчай" по сборке двигателей "Вейчай" для грузовиков и автобусов. Там же, в "Великом камне", совместно с холдингом "Вейчай" строится завод по производству грузовых коробок передач марки "Фаст Гир".

Кроме того, ЕАЭС заинтересован в укреплении научно-технического сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, в области внедрения передовых аграрных технологий и инноваций: представляют интерес китайские разработки в части энергоэффективности и производительности перерабатывающих производств.

"Для того чтобы все эти направления реализовались, комиссия совместно со сторонами работает над созданием карты индустриализации, - отметил Александр Субботин. - Она будет рассмотрена на очередном заседании Совета ЕЭК в ноябре. Этот документ должен стать программным инструментом в развитии промышленного сектора ЕАЭС, где будут связаны механизмы действий национальных правительств, финансовых и банковских структур. Карта индустриализации обозначит те сферы, в которые привлечение иностранных инвестиций и технологий будет наиболее целесообразно как с точки зрения развития экономик наших стран, так и с точки зрения союзной интеграции. Это станет основой для более взвешенного диалога с КНР".-0-

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