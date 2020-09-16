ЕЭК определит потенциальных операторов трансграничной интернет-торговли в ЕАЭС

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание и развитие института операторов электронной торговли в ЕАЭС, проблематика деятельности бондовых складов, а также применение мер технического регулирования в рамках трансграничной электронной торговли обсудили на втором заседании рабочей группы высокого уровня по трансграничной электронной торговле. В нем приняли участие представители Евразийской экономической комиссии и государств - членов Евразийского экономического союза, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Стороны подтвердили свое принципиальное согласие в формировании системного регулирования нового рынка. По итогам дискуссии было принято решение о проведении отдельной встречи с потенциальными операторами внешней электронной торговли из числа компаний, работающих в странах союза", - проинформировал Алексей Ашихмин.

"Комиссия заинтересована в максимально широком привлечении бизнеса к рассматриваемым нами сегодня вопросам в целях обеспечения наибольшего удобства для потребителей по скорости доставки и простоте оформления товаров", - отметил руководитель рабочей группы, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.-0-