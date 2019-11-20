ЕЭК отмечает эффект от импортозамещения и рост кооперации в промышленности ЕАЭС

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии отмечают результативность процессов импортозамещения в промышленности стран Евразийского экономического союза и рост кооперационных поставок промышленной продукции. Такие выводы содержатся в докладе о результатах мониторинга рынка промышленной продукции в ЕАЭС, который одобрен на заседании Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Доклад содержит комплексный анализ параметров рынка промышленной продукции союза, включающий сопоставление производства, внешней и взаимной торговли промышленными товарами в отраслевом и страновом разрезах, - отметили в пресс-службе. - Также в документе отражены результаты проводимого промышленным блоком комиссии детального анализа кооперационных поставок как между государствами - членами ЕАЭС, так и в торговле с третьими странами".

В докладе отмечается, что по итогам 2018 года общий рынок промышленной продукции союза продолжил рост как в физическом, так и в стоимостном измерении - на 6,2% и 2,2% соответственно. "При этом с 2015 года продолжается постепенное снижение присутствия на рынке союза импортной промышленной продукции за счет роста поставок производителями на свои национальные рынки, а также в рамках взаимной торговли между государствами ЕАЭС, - заявили в ЕЭК. - Это обстоятельство свидетельствует о результативности проводимых странами союза программ импортозамещения".

Интеграционные процессы в ЕАЭС оказывают позитивное влияние на развитие промышленной кооперации между входящими в него странами, в результате чего в 2018 году рост кооперационных поставок в ЕАЭС опережал темпы наращивания промышленного производства. "Так, в 2018 году стоимостной объем кооперационных поставок между государствами ЕАЭС в обрабатывающей промышленности увеличился на 8,8%, в то время как объем промышленного производства - на 6,6%", - подчеркнули в пресс-службе.

"В целях обеспечения координации усилий, направленных на стимулирование производства на территории ЕАЭС инновационной, конкурентоспособной и востребованной на рынке союза промышленной продукции, в докладе представлен анализ рынка на уровне 6-значных товарных позиций. Он позволит государственным органам стран союза, а также производителям и потребителям из стран ЕАЭС получить информацию о потребностях и производственных возможностях партнеров по интеграционному объединению, поможет в поиске партнеров для развития производственной кооперации", - добавили в ЕЭК.

Подготовка такого доклада предусмотрена ключевым стратегическим документом в сфере промышленности - основными направлениями промышленного сотрудничества в ЕАЭС.-0-